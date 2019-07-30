Werder Bremen, teknik direktÃ¶r Kohfeldt'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Werder Bremen, teknik direktÃ¶r Florian Kohfeldt'in sÃ¶zleÅŸmesini 2023'e kadar uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

YeÅŸil-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 36 yaÅŸÄ±ndaki Kohfeldtâ€™in 2021â€™e kadar geÃ§erli olan sÃ¶zleÅŸmesinin 2023â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KulÃ¼bÃ¼n sportif direktÃ¶rÃ¼ Frank Baumann, Kohfeldt ve ekibinin son aylarda Ã§ok iyi iÅŸler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, â€œFlorian Kohfeldt teknik direktÃ¶r olduktan sonra takÄ±mda belirgin bir geliÅŸme gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." dedi.

GenÃ§ teknik direktÃ¶r 30 Ekim 2017 tarihinden beri Werder Bremenâ€™i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Eski milli futbolcu Nuri Åžahinâ€™in de forma giydiÄŸi yeÅŸil-beyazlÄ±lar Kohfeldt yÃ¶netiminde geÃ§en sezon Almanya KupasÄ±â€™nda yarÄ± final oynadÄ± ve ligi 8â€™nci sÄ±rada tamamladÄ±.