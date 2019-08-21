21.08.2019 - 08:00
Werder Bremen’de Kruse pişmanlığı
Bild'de yer alan haberde, Bundesliga’nın ilk haftasında Düsseldorf’a 3-1 kaybeden Werder Bremen’in Kruse sonrası sıkıntı çektiği vurgulandı.
Sezon başında Fenerbahçe’nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, eski takımı Werder Bremen’de fazlasıyla aranıyor. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Bundesliga’nın ilk haftasında Düsseldorf’a 3-1 kaybeden Werder Bremen’in Kruse sonrası sıkıntı çektiği vurgulandı.
Werder Bremen’in teknik direktörü Florian Kohfeldt de maç sonu açıklamasında Kruse’nin hücumdaki etkinliğine değinip, gol yollarında sorunlar oluştuğunu itiraf etti. Kruse’nin takımı öne ittiğini aktaran Kohfeldt, Düsseldorf karşısında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.