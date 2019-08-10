West Ham United-Manchester City: 0-5

Premier Lig'de son iki sezonda duble yapan Manchester City kaldığı yerden devam ediyor.

Sezonun ilk haftasında West Ham United'a konuk olan Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 5-0'lık skorla bozguna uğrattı. Raheem Sterling, 51, 75 ve 90+4'te ağları havalandırarak maçın yıldızı oldu. 24 yaşındaki oyuncu 90 dakikanın ardından maçın topunu hatıra olarak aldı.

City'nin diğer gollerini Gabriel Jesus ve penaltıdan Kun Aguero kaydetti.