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Haberlerİngiltere Premier LigWest Ham United-Manchester City: 0-5
10.08.2019 - 16:26| Skorer

West Ham United-Manchester City: 0-5

Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City, West Ham United'ı Londra'da dağıttı: 0-5.

West Ham United-Manchester City: 0-5

Premier Lig'de son iki sezonda duble yapan Manchester City kaldığı yerden devam ediyor.

Sezonun ilk haftasında West Ham United'a konuk olan Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 5-0'lık skorla bozguna uğrattı. Raheem Sterling, 51, 75 ve 90+4'te ağları havalandırarak maçın yıldızı oldu. 24 yaşındaki oyuncu 90 dakikanın ardından maçın topunu hatıra olarak aldı. 

City'nin diğer gollerini Gabriel Jesus ve penaltıdan Kun Aguero kaydetti.  

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