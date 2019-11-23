West Ham United-Tottenham: 2-3

İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert beyazlı ekip 36. dakikasında Son'un attığı golle öne geçti: 0-1

43. dakikada bu kez sahneye Lucas Moura çıktı: 0-2

İkinci yarıya da golle başlayan Tottenham, 49. dakikada Harry Kane'in golüyle rahatladı: 0-3

Maçın içinde kalmak isteyen West Ham United 74. dakikada farkı Antonio'nun golüyle ikiye indirdi: 1-3

Beraberlik girişimlerini sürdüren bordo mavili ekibin 90+6'da Ogbonna ile bulduğu gol yeterli olmadı ve maç bu skorla tamamlandı: 2-3

Bu sonuçla Tottenham 3 puana uzanan taraf oldu ve puanını 17'ye çıkardı, West Ham ise 13 puanda kaldı.