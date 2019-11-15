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15.11.2019 - 10:07 |

Westerlo, Emenike'yle yollarını ayırdı! Fiziki yetersizlik...

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo yaptığı resmi açıklamayla Emmanuel Emenike'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Westerlo, Emenike'yle yollarını ayırdı! Fiziki yetersizlik...

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Berke Özer'in de formasını Westerlo, eski Fenerbahçeli Emenike'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

Yalnızca 2 ay önce, serbest konumdayken sözleşme imzalanan Emenike'yle ayrıldığın nedeni 'fiziki ve performansın istenilen seviyede olmaması' nedeniyle belirtildi.

Emenike, Westerlo'da 5 maça çıkmış fakat gol ve asist yapma başarısı gösterememişti.

Westerlo, Emenikeyle yollarını ayırdı Fiziki yetersizlik...

Skorer Tv Haber Bülteni - 15 Kasım 2019
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