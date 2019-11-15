15.11.2019 - 10:07 |
Westerlo, Emenike'yle yollarını ayırdı! Fiziki yetersizlik...
Belçika 2. Lig ekibi Westerlo yaptığı resmi açıklamayla Emmanuel Emenike'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
Berke Özer'in de formasını Westerlo, eski Fenerbahçeli Emenike'yle yolların ayrıldığını duyurdu.
Yalnızca 2 ay önce, serbest konumdayken sözleşme imzalanan Emenike'yle ayrıldığın nedeni 'fiziki ve performansın istenilen seviyede olmaması' nedeniyle belirtildi.
Emenike, Westerlo'da 5 maça çıkmış fakat gol ve asist yapma başarısı gösterememişti.