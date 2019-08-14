Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler Dünyadan FutbolWilfried Bony 4. Lig'e gitti
14.08.2019 - 08:45| FANATİK

Wilfried Bony 4. Lig'e gitti

Bir dönem Manchester City'nin 32.3 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Wilfried Bony, kulüpsüz kaldı. Bir kulüple sözleşmesi bulunmayan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport ile antrenmanlara çıkıyor.

Serbest statüde bulunan Fildişili golcü Wilfried Bony'nin düşüşü devam ediyor. Henüz kendisine kulüp bulamayan 30 yaşındaki forvet, İngiltere 4. Lig ekiplerinden Newport County ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Yıldız oyuncunun kendisini hazır tutmak adına bu kararı aldığı öğrenildi.

Kariyerinde Sparta Prag, Vitesse gibi takımların formasını giydikten sonra Swansea City'de gösterdiği performansla adını dünya sahnesini duyuran, Wilfried Bony, 2014-15 Ocak ayı transfer döneminde Manchester City'ye 32.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

 

Wilfried Bony 4. Lige gitti

Wissam Ben Yedder Monaco'da!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de geri sayım sürüyor

Süper Lig'de geri sayım sürüyor

Antalyaspor Adebayor'un peşinde

Antalyaspor Adebayor'un peşinde

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'da rövanş heyecanı

UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

Sıradaki Haber