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25.07.2019 - 20:38| ANKARA (AA)

William Saliba, Arsenal'de! 30 milyon euro karşılığında...

İngiliz devi, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Saint-Etienne'de forma giyen William Saliba'yı transfer etti...

William Saliba, Arsenal'de! 30 milyon euro karşılığında...

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi William Saliba'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, transferin 30 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

 

 

 

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