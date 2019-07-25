25.07.2019 - 20:38| ANKARA (AA)
William Saliba, Arsenal'de! 30 milyon euro karşılığında...
İngiliz devi, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Saint-Etienne'de forma giyen William Saliba'yı transfer etti...
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız ekibi Saint-Etienne'in 18 yaşındaki stoperi William Saliba'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.
Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.
İngiliz basını, transferin 30 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.