07.11.2019 - 18:31 |
Wolfsberger Başakşehir (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.
WOLFSBERGER - BAŞAKŞEHİR: 0-0
*İkinci yarı oynanıyor
İLK 11'LER
Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli