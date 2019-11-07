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07.11.2019 - 18:31 |

Wolfsberger Başakşehir (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.

Wolfsberger Başakşehir (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor.

WOLFSBERGER - BAŞAKŞEHİR: 0-0

*İkinci yarı oynanıyor

İLK 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

 

Wolfsberger Başakşehir (CANLI)

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