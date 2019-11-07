Wolfsberger Başakşehir ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalıp üçüncü maçında evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Peki Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Wolfsberger Başakşehir maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Crivelli
BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 24. MAÇINDA!
Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 21 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.