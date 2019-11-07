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07.11.2019 - 18:31 |

Wolfsberger Başakşehir ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir, dördüncü maçında deplasmanda Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuş, ikinci maçta sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalıp üçüncü maçında evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup etmişti. Peki Wolfsberger Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Wolfsberger Başakşehir ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Wolfsberger Başakşehir maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Weissman, Niangbo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Crivelli

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 24. MAÇINDA!

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez mücadelede etti. Bu kulvardaki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 21 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 34 gole engel olamadı.

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