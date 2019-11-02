02.11.2019 - 22:01 |
Wolfsberger deplasmanda farklı kazandı
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Sturm Graz'ı 4-0 yendi.
Avusturya liginin 13. haftasında Wolfsberger, deplasmanda Sturm Graz ile karşılaştı.
Wolfsberger, Michael Novak'ın 20, Romano Schmid'in 29, Shon Zalman Weissman'ın 42 ve Christopher Wernitznig'in 70. dakikada attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.
Medipol Başakşehir, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Wolfsberger'in konuğu olacak.