Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolWolfsberger deplasmanda farklı kazandı
02.11.2019 - 22:01 |

Wolfsberger deplasmanda farklı kazandı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Sturm Graz'ı 4-0 yendi.

Wolfsberger deplasmanda farklı kazandı

Avusturya liginin 13. haftasında Wolfsberger, deplasmanda Sturm Graz ile karşılaştı.

Wolfsberger, Michael Novak'ın 20, Romano Schmid'in 29, Shon Zalman Weissman'ın 42 ve Christopher Wernitznig'in 70. dakikada attığı gollerle maçı 4-0 kazandı.

Medipol Başakşehir, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Wolfsberger'in konuğu olacak.

Ramos hız kesmiyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş 195 gün sonra kazandı

Beşiktaş 195 gün sonra kazandı

İrem Yaman'dan altın madalya

İrem Yaman'dan altın madalya

Erol Bulut: Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz

Erol Bulut: Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz

Okan Buruk: “Rakibimizden gol de yiyebilirdik”

Okan Buruk: “Rakibimizden gol de yiyebilirdik”

Sıradaki Haber