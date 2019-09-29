29.09.2019 - 16:58 | | Ä°STANBUL (AA)
Wolverhampton maçÄ±nÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak.Â
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak.
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Vodafone Park'ta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 19.55'te baÅŸlayacak maÃ§Ä±n, yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak biletlerinin fiyatlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
1. kategori: 265 lira
2. kategori: 250 lira
3. kategori: 225 lira
4. kategori: 215 lira
5. kategori: 180 lira
6. kategori: 165 lira
7. kategori: 110 lira
8. kategori: 100 lira
VIP: 750 lira
1903 A-E: 750 lira
1903 B-D: 825 lira
1903 C: 875 lira
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