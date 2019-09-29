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HaberlerBeÅŸiktaÅŸWolverhampton maçÄ±nÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor
29.09.2019 - 16:58 | | Ä°STANBUL (AA)

Wolverhampton maçÄ±nÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak.Â

Wolverhampton maçÄ±nÄ±n biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n biletleri yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak.

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Vodafone Park'ta perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 19.55'te baÅŸlayacak maÃ§Ä±n, yarÄ±n satÄ±ÅŸa sunulacak biletlerinin fiyatlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

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TakÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n golünü engelledi rakip takÄ±mdan tepki gördü...
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