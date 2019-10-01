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01.10.2019 - 12:45 |

Wolverhampton'tan Beşiktaş uyarısı! Madde madde...

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Wolverhampton, İstanbul deplasmanı öncesi çok hassas davrandı. İngiliz kulübünün resmi sitesinde özel bir sunum dosyası hazırlandı ve tek tek maddelerle uyarılar yapıldı.

Wolverhampton'tan Beşiktaş uyarısı! Madde madde...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

UEFA Avrupa Ligi’nde K Grubu ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olacak İngiliz ekibi Wolverhampton, taraftarlarını özel olarak uyardı. İngiliz kulübünün resmi sitesi üzerinden özel bir sunum dosyası hazırlandı.

4 sayfalık bu rehberde Beşiktaş deplasmanına gidecek taraftarların neler yapması gerektiği tek tek maddeler halinde anlatıldı. Ayrıca şehir haritası, ulaşım, havalimanları ve şehir ulaşım, Vodafone Park bilgileri ve birçok önemli uyarı sunumda yer aldı.

'Beşiktaş taraftarından uzak durun'

Buna göre İngiliz taraftarlara en büyük uyarı alkol konusunda geldi. Stada sarhoş girilmemesi gerektiği ve stat içerisinde alkol satılmadığı detaylı bir şekilde anlatıldı. Beşiktaş taraftar alanlarından uzak durulması gerektiği ve stat çevresinde giyilen renklere dikkat edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Bununla beraber stattan ne zaman çıkılacağı, Taksim Meydanı’na gidiş, polislerin nasıl karşılayacağı gibi birçok detay hakkında da bilgi verildi.

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