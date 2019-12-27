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27.12.2019 - 16:56 |

Xhaka’nın yeni takımı Hertha Berlin

Arsenal’in 27 yaşındaki futbolcusu Granit Xhaka ile kulübün yolları ayrılıyor.

Xhaka’nın yeni takımı Hertha Berlin

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Londra ekibinde bir süredir taraftarlarla sorun yaşayan ve son olarak geçen ay kaptanlığı elinden alınan Xhaka'nın yeni takımı da belli oldu.

Futbolcunun menajeri Jose Noguera, Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun Almanya’nın Hertha Berlin takımı ile anlaştığını açıkladı, “Herhta Berlin ile anlaştık. Arsenal kulübünü de konuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonra geriye transfer ücretinin ne kadar olacağı konusunda kulüplerin anlaşması kaldı” dedi.

Arsenal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Granit Xhaka 2016’da Borussia Mönchengladbach’tan Arsenal’e 30 milyon sterlin bonservis karşılığında transfer olmuştu.

150 maçta sahaya çıkan oyuncu 11 gol atarken, 17 de asist kaydetti.

Xhaka’nın yeni takımı Hertha Berlin

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