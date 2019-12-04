Vukovic: Yakışmadı hocam!

Ayberk Gökbak - Milliyet

Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da yükselen bir başarı grafiği çizen Teknik Direktör Ali Tandoğan, şehrin takıma sahip çıkmaması nedeniyle görevinden istifasının ardından kırmızı beyazlı camia isyan etti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da, zorlu şartlara rağmen iyi bir performans sergileyen genç teknik adamın istifasının ardından Altay ile isminin anılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Balıkesirspor’un file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Ali Tandoğan’a “Son gideceğinizi söylemiştiniz ama ilk önce siz gidiyorsunuz” diye sert bir çıkışta bulundu. Diğer yandan ise “70.000 Euro kendi cebimden verdim kulübü kurtarmak amacıyla, O parayı daha geri almadım. Ben ve takım arkadaşlarım kulüp ve şehir için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kaçanlar da bana ‘karakter’ kelimesinin ne olduğundan bahsetmesinler” dedi.

Teknik Direktör arayışına başlayan Balıkesirspor’da yönetim kolları sıvadı. Tandoğan’dan boşalan koltuk için ilk aday Koray Palaz. Yönetimin Teknik Direktör Koray Palaz ile bir araya gelerek şartları konuşacağı ifade edildi.

Koray Palaz kimdir?

29 Kasım 1978 doğumlu Koray Palaz, İngiliz ekibi Tottenham’da scout olarak görev almanın dışında altyapı antrenörlüğü de yaptı. Türkiye’de de Karabükspor'da Scout Şefi, Orduspor'da yardımcı antrenör ve Beşiktaş’ta Scout olarak görev alan Palaz, TFF Milli Takım adına da futbolcu keşfi için çalışmalar yürüttü. Koray Palaz, Denizlispor ve Manisaspor’da da görev yapmıştı.