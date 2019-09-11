Yalçın Koşukavak: Milli takım daha iyi olacak

Bursaspor hafta sonu sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçının kazanma alışkanlığı, takım kurgulaması ve özgüven açısından güzel geçtiğine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, TFF 1’inci Lig’in ise henüz tam manasıyla kendini ifade etmediğini söyledi. Şampiyonluğa oynayacak bir takımın, topla daha fazla oynama mecburiyetinin bulunduğunu vurgulayan Koşukavak, “Skor bizdeyken yerleştik alana, savunma yaptık, birileri çok hoşnut oldu ama şampiyonluğa oynayacak bir takımsa, topla oynama mecburiyeti var. Oynayabilirliğiniz için de o oyunu oynayacak oyuncuları kullanmanız gerekiyor. Eğer ki sizin bir hedefiniz varsa takımınızı bir üst lige çıkarmak istiyorsanız oyunun kontrolünü ele geçirmeniz gerekiyor. Top rakipteyken oyunu sürekli kontrol edemezsiniz. Şampiyonluğa oynayacak takım topa sahip olur” dedi.

"OYUNCU YETİŞTİRMEYE DEVAM EDEREK ŞAMPİYONLUK HEDEFLENİYOR"

İspanya ekiplerinden Atletico Madrid örneğini veren Koşukavak, “Onlar da savunma yapmıyor aslında hücum etmek için savunma yapıyor. O yüzden oynamamamız gerekiyor, oynamamız için de o duygu kontrolünü sağlayacak deneyimli oyunculara ihtiyaç var. Genç oyuncuları da kullanacağız. Öyle bir durum oldu ki; hoca gençleri mi oynatacak deneyimlileri mi? Siz o zaman karar verin, şampiyonluğa mı oynayacağız, oyuncu yetiştirmeye mi çalışacağız, yoksa ikisini birden mi yapalım? İkisini birden yapma taraftarıyım” diye konuştu.

"AMAÇ KAZANMAK VE SÜREKLİ KAZANAN OLMAK"

Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli ekibe uyguladıkları ön alan baskısına işaret eden tecrübeli teknik adam, bunun zamanla takıma yerleşeceğini belirtti. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba’yı stoper gibi oynattığını söyleyen Koşukavak, “Çağlar iki stoperin arasına çıktı oynadı. Bunlar zaman zaman yapılması gereken şeyler. Oyun felsefemden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Bu demek değildir ki sürekli birinci bölgeden paslı oynayacağım. Her maçın hikayesi başka. Amaç kazanmak ve sürekli kazanan olmak. Her maçın hikayesi başka olduğundan, sürekli kazanan olmak için orada da kurgulayacağımız küçük detaylar var. Hangi rakibe nasıl oynamak lazım? Fenerbahçe’ye karşı topun uzun süre bizde kalması lazım, topu onlara verirsek üst düzey oyunculara sahip bir takım. Sürekli onlar oynar ve oyunun içinde olurlar. Her rakibe böyle oynanmaz ama genel oyun şablonu buna yakın. O konuda ısrarcıyım. Maç kaybedebilirsiniz, çok öyle şeylere takılmıyorum ben. Hata yapanlarla ilgilenmiyorum, gol atanlarla ilgilenmiyorum. Ben pozisyon ile ilgileniyorum. Oyuncu doğru pozisyonda mı, takım top rakipteyken doğru alanlarda mı, top bizdeyken hareketlilik ve topa sahip olma alanında mı, bunlar doğru olan. Skor üzerinden, kişiler üzerinden yorum yapmak çok sığ bence. Takımın geneline bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

"ALİ AKMAN'I KURDA KUŞA YEM ETMEM"

Bursaspor’un yeni transferlerinden Yevhen Seleznov’un biraz kilo fazlasının olduğunu belirten Koşukavak, deneyimli oyuncunun çok istekli çalıştığını ve futbolu özlediğini kaydederek, hazırlama adına yoğun uğraş verdiklerini kaydetti. Koşukavak, U18 Milli Takım formasıyla Litvanya ağlarına 3 gol bırakan 17 yaşındaki Ali Akman için de, “İnsanlara da taşıyamayacağı yükü vermek istemiyorum. Şimdi Ali Akman 3 tane gol atıyor, iyi ama orası 16 kategorisi. Burada stoper, 35 yaşında. Ali Akman’ı kurda kuşa yem etmem” yorumunu yaptı.

"MİLLİ TAKIM YAPILANIYOR, SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

A Milli Takım’ı da değerlendiren Koşukavak, yeni bir yapılanma olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Aslında Türk futbolunun her tarafında yapılanmaya ihtiyaç var. Bence biraz daha sabırlı olmalıyız. Bir malzeme var, onun üzerinde de Şenol hoca tecrübeli, oynama yönünde felsefeye sahip bir antrenör. İnşallah daha iyi bir milli takım olacak. Uluslararası standartlarda futbol oynamamız gerekiyor ama Türkiye’de çalışıyoruz. Bu yapılanmayı zorlaştıran birçok etken var. Çok hızlı hareket eden dinamikler var, sürekli skor üzerinden yorumlar var. Aslında kimse ne istediğini de bilmiyor, çok acayip bir durum. Biz ne zaman Avrupa standartlarında oynayacağız, diyorsunuz, siz oraya o işi yerleştirmeye çalışırken, skor kötü geliyor, başka bir yorum çıkıyor. Seviyoruz böyle saha dışı şeylerden hareket etmeyi. O zaman teknik adamların da yapılanma adına işi zor oluyor. Sürekli birilerine yetişmek zorunda kalıyorsunuz, ya basını tatmin etmeye çalışıyorsunuz, ya taraftarı ya bireysel oyuncuları tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Böyle olunca da vakit kaybediyorsunuz. Kısa, günlük işlerle uzun vadeli planlar yapamazsınız. Ülke futbolu adına bunları kabul etmemiz gerekiyor. Milli takım yapılanıyor. Sabırlı olmamız gerekiyor.”

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK EGOLARI TATMİN ETME YERİ DEĞİL, HİZMET YERİ"

Modern futbolun gereği olarak, iddialı bir takım yaratmak için bazı kriterlerin bulunduğunu belirten Koşukavak, eleştirilere yönelik ise “Bunu yaratmaya çalışıyorum ama bakıyorum kişiler üzerinden başka şeyler oluyor. Ben Bursaspor camiasına ve genele hizmet ediyorum, kişilere değil. Teknik direktörlük egoları tatmin etme yeri değil, hizmet etme yeri. Bu konuda basındaki arkadaşlardan da rica ediyorum, bazı oyuncularla alakalı oyuncularla yapmış olduğunuz haberler onları başka bir atmosfere sokuyor, ben uğraşıyorum, dikkatli olmak lazım. Oyuncu kazanmak kolay değil, zor bir şey. Zorlaşıyor öyle haberler yapınca, sizi eleştirmek anlamında söylemiyorum ama başka bir dünyada bir çocuk geliyor karşıma bir gün sonra. Bu oyuncular buraları test etmediler, bu oyuncular ya U21 ya 3’üncü Lig gördüler, duygularını kontrol edemeyebilirler. Bana yardımcı olun bu konuda rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BU LİG ZORLAŞACAK, KOLAY MAÇ KAZANAMAYACAĞIZ"

TFF 1’inci Lig’de Çaykur Rizespor’un Süper Lig’den düşen kadrosuyla şampiyon olduğunu ancak ilk 10 haftada orta sıralarda bulunduğunu belirten Koşukavak, “Bu ligi bir kere oyuncular anlamında kabullenmek gerekiyor. Bizim takımın da öyle bir kadrosu var. Bizim transfer yaptığımız oyuncular da ilk defa bu ligde oynayacak. Aşağıdan gelen oyuncular var, ilk defa bu ligde oynayacaklar. Sedat Dursun 3’üncü Lig’de oynamış sadece ve orta saha. Ben onu stoper oynattım, sağ olsun cansiperane mücadele etti. Sol bek kökenli Rüştü Hanlı, Adana Demirspor’a gitti, oynamadı. Geçen sene küme düşen Elazığ’a gitti, oynamadı. Şimdi ondan da bir şey yaptık, sol stoper yaptık. Ama bu lig öyle değil. 8’inci haftadan sonra çok şey değişir. Akhisarspor maçını kazandık ama bizi aldatmaması gerekiyor. Akhisarspor bundan 4 hafta sonra böyle olmayacak emin olun. Çünkü o oyuncular atletik açıdan hazır değil. Şu anda iddialı kurulan kadrolar var, 7-8 takım var şampiyonluk için kadroları kurulan, şu anda 8’inci de olsalar bizi bu aldatmamalı. Bunlar ligin gidişatında atletik ve taktiksel olarak bu oyuncular gelecek, lig zorlaşacak, kolay maç kazanamayacağız” dedi.

"KEŞKE TRANSFER 2 AY ÖNCE AÇILSAYDI"

Transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin ise “Keşke transfer 2 ay önce açılsaydı” diyen Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, genç oyuncuların pozisyon almasından çok memnun olmadığını ancak öğreneceklerini dile getirdi. Koşukavak, “Öğrenecekler. Pozisyon almak kolay bir şey değil. Burak Kapacak’a Fenerbahçe maçında attığı golü 2 aydır anlatıyorum. Savunma arkasına koş diyorum, O ayağına istiyor. Golü attıktan sonra taç çizgisine geldi, ‘Hocam golü sana yazıyorum’ dedi. Genç oyuncuları ne çok yok etmemiz gerekiyor ne de var etmemiz gerekiyor, biraz denge işi. Genç oyuncuyu korumak kıymetli. Bu çocuklar çıktı, özverili bir şekilde oynadı” diye konuştu.

"KİŞİLERE DEĞİL, CAMİAYA HİZMET EDİYORUM"

Son olarak Osmanlıspor’u değerlendiren Koşukavak, “Osmanlıspor çok iyi alana yayılan, topa sahip olan, oyunu oynamaya çalışan bir takım. Bizim takımın bazı problemleri var onları aşmak istiyoruz. Bazı problemlerimiz var bunları hem oyun anlamında hem oyuncu anlamında aşmamız lazım ki sahada çok olgun bir takım yaratabilelim. Bütün derdim bu. Kişilere hizmet etmiyorum, camiaya hizmet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından yarı sahada çift kale maç yapan Bursaspor son bölümde taktik çalıştı.