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HaberlerFenerbahçe Haberleri Yanal, Boğuşlu’dan memnun değildi
04.01.2020 - 08:00 |

Yanal, Boğuşlu’dan memnun değildi

Fenerbahçe’de kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrılırken bundaki temel sebep, kalecilerin düşük performansı oldu. Harun ve Altay’ın memnun etmeyen performansları sonrası Comolli de Boğuşlu ile yolların ayrılmasına ikna oldu.

Yanal, Boğuşlu’dan memnun değildi

Fenerbahçe’de kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrılırken bundaki temel sebep, kalecilerin düşük performansı oldu. Yanal’dan önce, Comolli tarafından göreve getirilen Boğuşlu ile tecrübeli teknik adam çalışmak istemiyordu. Ancak bu talebi kabul edilmedi. Bu nedenle Yanal göreve başlarken kendi kaleci antrenörünü yanında getiremedi. Harun ve Altay’ın memnun etmeyen performansları sonrası Comolli de Boğuşlu ile yolların ayrılmasına ikna oldu.

Yanal, Boğuşlu’dan memnun değildi

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