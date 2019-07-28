Yanal-Comolli zirvesi!

Teknik Direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Comolli transferle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dün yapılan zirvenin ardından Fransız direktör stoper, orta saha ve golcü transferi için yurtdışına gidecek.

Stoperde ilk hedef Kolarov. Orta sahada M’Vila için futbolcunun kulübü St. Etienne ile son kez görüşülecek. Bonserviste indirim sağlanamazsa artık diğer alternatifler için temaslar başlayacak. Forvet ise bu iki bölgeye takviye yapıldıktan sonra kesinleşecek.

Stoper için diğer adaylar ise Gençlerbirliği’nden Mert Çetin, Roma’dan Jesus ve sözleşmesi biten Skrtel..