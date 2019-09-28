Yanal: Bu tip maçlar öngörü ve istatistiğin düşmanıdır

İşte Yanal'ın sözleri: Bu tip maçlar öngörü ve istatistiğin düşmanıdır. Futbol dışında bir şey yapmadan, yaptıklarımızı iyi şekilde sergilemek istiyoruz. F.Bahçe oyunun en iyi tarafını ortaya koyuyor. Oyununu geliştirmeye çalıştırıyor. Her geçen hafta oyun kalitesini daha da artırıyoruz. Bugün kendimizi ortaya koymalıyız. Bunu yapacak kadroya sahibiz. Futbolun güzel tarafını oynamaya çalışacağız.

"Isla maça hazır"

Isla çok tecrübeli futbolcu. Sanırım hazırdır. Tecrübesiyle bu maçta oynayacak futbolcu."