Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun anlamında önde olan tarafın kendileri olduğunu belirtti. Yanal, "Oyundan beklentimizi zaman zaman karşıladık. Uzun bir süreç bu. Bu süreçte farklılıklar olacaktır. Gelişerek gidiyoruz. Birçok mevkisel eksiklere rağmen oynayan oyuncuların disiplini ve özverisiyle iyi organize oluyoruz. Bütün katılımlar olduğunda uzun süreci doğru yönetip, şampiyonluk yolunda adımlar atacağız. Futbol adına bir problem olmadı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık" dedi.

Sahaya kazanmak için çıktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Biz kesinlikle kaybetmeden çekinerek çıkmadık. Bizi kazanmak istedik, öyle çıktık. Son dakikalar tabii ki kaza golü olabilirdi ama golü biz atabilirdik" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu istediklerini yineleyen sarı-lacivertli hoca, "Mevki problemlerinden dolayı aksaklıklar oluyor. Çok uzun bir zaman dilimi. Daha puan hesabı için uzun zaman var. İki takım da büyük takım. Anadolu takımları artık güçlü. Önümüzdeki zamanı doğru yönetip, Fenerbahçe'nin güçlerini doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Camiamızın desteği var. Bugün istatistiklerde önde olduğumuzu yine gördük. Daha da geliştireceğiz" yorumunu yaptı.

'Deniz'de sorun yok'

Ersun Yanal, ikinci yarıda 46. dakikada oyuna giren Deniz Türüç'ün 90+1'de alınmasıyla alakalı görüşlerini aktardı.

Özellikle Deniz'in çok şaşırdığı bu kararın sezon içinde sıklıkla olacağını anlatan Yanal, "Deniz Türüç'ün herhangi bir sorunu yoktu. Pozisyon problemi vardı, zaman zaman ilerleyen maçlarda da olur böyle değişiklik. Ben Deniz'den memnunum. Uzun bir zamanda takım olacağız, takımın zamana ihtiyacı var. Takımın gayretlerinden dolayı memnunum. Oyuncularım fedakarca çalışıyor. Daha kaliteli bir takım izleyeceğiz" diye konuştu.