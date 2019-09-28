Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeYanal: Deniz Türüç'ten memnunum
28.09.2019 - 22:31 | | Celal Umut Eren/Skorer

Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşısında daha çok pozisyona giren tarafın kendileri olduğunu aktarıp, "Biz galip gelmek için çıktık. Goller olabilirdi ama biz daha yakındık" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca oyundan aldığı Deniz için ise "Herhangi bir sorunu yoktu. Pozisyon problemi vardı, zaman zaman ilerleyen maçlarda da olur böyle değişiklik. Ben Deniz'den memnunum" açıklamasını yaptı.

Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun anlamında önde olan tarafın kendileri olduğunu belirtti. Yanal, "Oyundan beklentimizi zaman zaman karşıladık. Uzun bir süreç bu. Bu süreçte farklılıklar olacaktır. Gelişerek gidiyoruz. Birçok mevkisel eksiklere rağmen oynayan oyuncuların disiplini ve özverisiyle iyi organize oluyoruz. Bütün katılımlar olduğunda uzun süreci doğru yönetip, şampiyonluk yolunda adımlar atacağız. Futbol adına bir problem olmadı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık" dedi.

Sahaya kazanmak için çıktıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Biz kesinlikle kaybetmeden çekinerek çıkmadık. Bizi kazanmak istedik, öyle çıktık. Son dakikalar tabii ki kaza golü olabilirdi ama golü biz atabilirdik" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu istediklerini yineleyen sarı-lacivertli hoca, "Mevki problemlerinden dolayı aksaklıklar oluyor. Çok uzun bir zaman dilimi. Daha puan hesabı için uzun zaman var. İki takım da büyük takım. Anadolu takımları artık güçlü. Önümüzdeki zamanı doğru yönetip, Fenerbahçe'nin güçlerini doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Camiamızın desteği var. Bugün istatistiklerde önde olduğumuzu yine gördük. Daha da geliştireceğiz" yorumunu yaptı.

'Deniz'de sorun yok'

Ersun Yanal, ikinci yarıda 46. dakikada oyuna giren Deniz Türüç'ün 90+1'de alınmasıyla alakalı görüşlerini aktardı. 

Özellikle Deniz'in çok şaşırdığı bu kararın sezon içinde sıklıkla olacağını anlatan Yanal, "Deniz Türüç'ün herhangi bir sorunu yoktu. Pozisyon problemi vardı, zaman zaman ilerleyen maçlarda da olur böyle değişiklik. Ben Deniz'den memnunum. Uzun bir zamanda takım olacağız, takımın zamana ihtiyacı var. Takımın gayretlerinden dolayı memnunum. Oyuncularım fedakarca çalışıyor. Daha kaliteli bir takım izleyeceğiz" diye konuştu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Penaltı itirazlarının ardından VAR'a gitti ama...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Prekazi bildi! Belhanda maskeyi çıkardı...

 

 

 

    Ersun Yanal: 'Futbolumuzu geliştirerek devam ettirmek istiyoruz'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Babel'den skor itirafı!

    Babel'den skor itirafı!

    Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

    Yanal: Deniz Türüç'ten memnunum

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

    Manchester City 3 golle kazandı

    Manchester City 3 golle kazandı

    Sıradaki Haber