Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Volkan Demirel'le ilgili konuştu.

Yayıncı kuruluşa demeç veren tecrübeli hoca, "Başkanımız ve yönetimimizle konuştuğumuz bir konu. Konuşma yeri burası değil. Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncuydu ama hiçbir zaman kenara atılacak bir şahsiyet değil. Günü geldiğinde net bir şekilde ortaya konacak" dedi.