Yanal’ın asları

Sarı-lacivertli takımda 2019-2020 sezonunda ilk 11 haftada kadroda en çok şans bulan oyuncular dikkat çekiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11 haftada en çok kaleci Altay Bayındır, stoper Zanka, orta saha Ozan Tufan ve forvet Muriç’i kullandı.



Altay, Ozan ve Muriç, 11 maçta 990 dakika sahada kalıp, 1 dakika bile kaçırmadı. Zanka da 946 dakika ile takipte kaldı. Tolga Ciğerci de 11 maçta yer alsa da bunların 8’inde ilk 11 başladı, 3’ünde sonrada oyuna alındı, 715 dakika oynadı.



Kaptan Emre Belözoğlu da 11 maçın 9’unda oynadı. Emre, 9 maçın 8’inde ilk 11’de olup, 648 dakika süre buldu. Jailson, Deniz Türüç ve Rodrigues de 9 maçta oynayan isimler olurken, Dirar ve Gustavo 8, Isla ve Kruse 7 maçta yer aldı.