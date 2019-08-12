Yanal: Ya Juan Jesus ya Kolarov...

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertliler, defans hattına yaptığı Zanka hamlesinden sonra ikinci bir ismi transfer etmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal’ın sol ayaklı bir stoper üzerinde durması nedeniyle Roma’da forma giyen Juan Jesus ve Kolarov’dan birinin en hızlı şekilde kadroya katılması yönünde çalışmalar yoğunlaştı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmalarında artık son döneme girildi. Hazırlık çalışmalarını geride bırakan ve Süper Lig için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde, savunma hattına takviye için çalışmalar hızlandı.

Huddersfield’dan gelen Mathias Zanka Jorgensen ile defans hattına ilk hamlesini yapan sarı-lacivertli kulüp, şimdi ikinci bir stoper için girişimlere başladı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın özellikle sol ayaklı bir stoperin önemli olacağını vurgulaması da çalışmalara yön veriyor.

Yanal’ın Roma’da forma giyen Juan Jesus ve Aleksander Kolarov’u beğenmesi de önemli bir etken oluyor. Juan Jesus ve Kolarov’dan birini mutlaka kadroya katılması için çalışmalar yoğun bir biçimde yürütülüyor. 19 Ağustos Pazartesi günü ligdeki ilk maçında Gazişehir’le karşılaşacak Fenerbahçe’de amaç bu transferi o tarihe kadar yetiştirmek olarak belirlendi. Ancak şu andaki durumda bu mümkün gözükmüyor.



Özel kriterler

Öte yandan, yeni gelecek stoperin sol ayaklı olmasında bir detay daha göze çarpıyor. Yeri geldiğinde sol beke de kayabilecek bir ismin önemli olduğu bildiriliyor. Juan Jesus ve Kolarov’un geriden oyun kurma, topla çıkma gibi becerilerinin olması da Ersun Yanal’ın bu isteğinde ana etken oluyor. Buna karşın iki futbolcunun maliyeti konusu henüz aşılamadı. Roma kulübünün bonservissiz bırakmaya yanaşmadığı iki savunma oyuncusunun transferinin henüz somutlaşmamasında bu durum öne çıkıyor.

Liste belli

Defans hattına mutlaka bir takviye yapmayı isteyen Fenerbahçe’de, belirli bir transfer listesi de mevcut. Juan Jesus ve Kolarov ikilisi başı çekse de olumsuz bir gelişme olması halinde diğer isimler bu listede duruyor. Bu oyunculardan biri olan Simon Kjaer konusunda da henüz bir somut gelişme yok. Sportif Direktör Damien Comolli’nin çalışmalarını bu liste doğrultusunda yaptığı belirtildi.