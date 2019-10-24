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HaberlerUefa Avrupa LigiYanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar
24.10.2019 - 15:37 | | İSTANBUL (AA)

Yanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçına bilet alan 2 İngiliz taraftar, Belçika'da Genk şehri yerine Gent'e gidince maçı kaçırdı.

Yanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar

Liverpool, deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gitti.

Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var.' dedim. O da 'Hayır yok.' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık." ifadelerini kullandı.

Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

Yanlış şehre gidip Liverpool maçını kaçırdılar

 

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