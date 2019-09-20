Yanlış zaman doğru puan!

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılı ekibin kurmayları fizik açıdan rakiplerinden bir hayli geride olmalarına rağmen Belçika’dan değerli bir puan çıkardıkları görüşünde birleştiler, “Bazı oyuncular kamp dönemine zamanında katılamadıkları için takım aynı seviye değil. En kötü dönemimizde böyle bir sonuç çok önemli” ifadelerini kullandılar.

Şampiyonlar Ligi’ne Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlikle başlayan Galatasaray’da bu sonuç “tatmin edici” bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, fiziksel açıdan hazır olmadıkları ve büyük sıkıntılar yaşadıkları bir dönemde Brugge deplasmanına çıktıklarını buna karşın Belçika ekibinin sezonu çok erken açmasından dolayı alınan puanın önemine dikkat çektiler.



Zaman verdi

Karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmelerde Club Brugge’un Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Dinamo Kiev ve LASK Linz ile oynayarak gruplara kaldığı, ilk resmi maçını kendilerinden haftalar önce oynamasından dolayı da fiziksel açıdan daha iyi durumda olduğu görüşünde birleşen sarı-kırmızılılar, “Biz ise fiziksel olarak en kötü dönemimizdeyiz. Böyle bir tabloda deplasmanda alınan puan önemlidir. Bu sizinle oynayacağı maça üç puan gözüyle bakan rakibinizi de demoralize eder” değerlendirmesinde bulundular.



Terim ve ekibi bazı oyuncuların kamp dönemine zamanında katılmamaları yüzünden fiziksel olarak takımda dengesizlik bulunduğunu bunun da bir aydan önce düzelmesinin zor olduğunu belirttiler. Birkaç hafta sonra tüm takımın aynı seviyeye ulaşmasını bekleyen teknik heyet, bu durumun iyi sonuçları da beraberinde getireceğine inanıyor.