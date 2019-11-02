Yap, yaşat, yönet

Türk futboluna kadın eli değdi. İstanbul’da bir araya gelen Süper Lig’de yer alan kadın yöneticiler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda işbirliği yemeği yedi.



Galatasaray yöneticilerinden Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Fenerbahçe’den E. Nazlı Ercan, Göztepe’den Eda Fesci ve Trabzonspor’dan Eda Lermi Zorer katıldı. Cumhuriyetin kuruluş haftasında gerçekleştirilen toplantıda, kadın hakları konusunda öncü bir dünya lideri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümek, Türkiye’de ve Türk sporunda kadının hak ettiği şekilde yerini konumlandırmasına katkı sağlama konuları görüşüldü. İlk kez bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri sporun birleştirici ve tatlı bir rekabet olduğuna özellikle parmak basmak istediklerini belirtti.

Yöneticiler ilerleyen günlerde ortak projeler üretmek üzere iş birliği içinde bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Türk kadınına sporda 3Y “Yap, Yönet, Yaşat” sloganıyla seslenen üyeler, ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdi.