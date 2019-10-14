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HaberlerEuro 2020Yaptık yine yaparız!
14.10.2019 - 08:00 |

Yaptık yine yaparız!

EURO 2020 Elemelerİ H Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan A Milli Takımımız, Konya’da 2-0 yendiği takipçisi Fransa ile Stade de France’da rövanşa çıkıyor.

Yaptık yine yaparız!

Türkiye ile Fransa 6. kez karşılaşacak. A Milli Takımımız 8 Haziran’da Konya’da oynanan EURO 2020 eleme grubu maçında Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan’ın golleriyle rakibini 2-0 yenmişti. Daha önce yapılan 4 müsabakayı ise Fransa kazandı. Ay-yıldızlı ekibin 4 golüne, Fransızlar 12 golle yanıt verdi.

576. maç
A Milli Takımımız 96 yıllık tarihindeki 576. maçını Fransa ile oynayacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta 220 galibiyet, 133 beraberlik, 222 yenilgi alırken, rakip fileleri 760 kez havalandırdı, kalesinde ise 822 gol gördü.

Yaptık yine yaparız

Gol sonrası asker selamı
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