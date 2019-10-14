Yaptık yine yaparız!

Türkiye ile Fransa 6. kez karşılaşacak. A Milli Takımımız 8 Haziran’da Konya’da oynanan EURO 2020 eleme grubu maçında Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan’ın golleriyle rakibini 2-0 yenmişti. Daha önce yapılan 4 müsabakayı ise Fransa kazandı. Ay-yıldızlı ekibin 4 golüne, Fransızlar 12 golle yanıt verdi.

576. maç

A Milli Takımımız 96 yıllık tarihindeki 576. maçını Fransa ile oynayacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta 220 galibiyet, 133 beraberlik, 222 yenilgi alırken, rakip fileleri 760 kez havalandırdı, kalesinde ise 822 gol gördü.