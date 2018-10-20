Yardımsever Messi!

Sosyal sorumluluk projelerinde boy gösteren Arjantinli son hareketiyle de büyük alkış aldı. Messi, Barcelona'da çocuklara yönelik kanser tedavi merkezinin inşası için kendine ait fondan 2.7 milyon euroluk yardımda bulundu. Kliniğin yapımı için 30 milyon euroluk maliyet çıkarılmış ve bu miktarın 27.3 milyon eurosu temin edilirken, geri kalan bölüm için ise yardım arayışları sürüyordu. Tam bu noktada devreye giren Barcelona'lı yıldız 2.7 milyon euroluk yardımla tedavi merkezinin inşası için gerekli miktarı sağladı.