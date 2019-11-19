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19.11.2019 - 19:38 |

Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle öğrenciler TFF'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Çanakkale, İstanbul ve Ankara'ya düzenlenen bir haftalık geziye katılan öğrenciler, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ziyarette bulundu.

Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle öğrenciler TFF'yi ziyaret etti

TFF'den yapılan açıklamada, Van, Ağrı ve Hakkari'den 180 öğrencinin, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Futbol Tarihi Müzesi'ni gezdiği ifade edildi.

Öğrencilere ziyarette, A Milli Futbol Takımı formasının da hediye edildiği bildirildi.

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