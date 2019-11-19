Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle öğrenciler TFF'yi ziyaret etti

TFF'den yapılan açıklamada, Van, Ağrı ve Hakkari'den 180 öğrencinin, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Futbol Tarihi Müzesi'ni gezdiği ifade edildi.

Öğrencilere ziyarette, A Milli Futbol Takımı formasının da hediye edildiği bildirildi.