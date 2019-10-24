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24.10.2019 - 07:46 | | Fanatik

Yarsuvat: Ben başkan olsam Belhanda'ya ceza vermem

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin, yönetimin suçu olduğunu öne sürdü.

Yarsuvat: Ben başkan olsam Belhanda'ya ceza vermem

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, Belhanda’nın statta protesto edilmesinin ardından Mustafa Cengiz yönetimini suçladı.

Radyospor’a konuşan Yarsuvat, “Yönetim taraftarı tahrik ediyor, taraftar da yüz bulup oyuncuları protesto ediyor. Onlar da insan. Zaman zaman kötü oynayabiliyorlar. Ben başkan olsam hiç ceza vermem Belhanda’ya. Cezayla insanları yola getiremezsin. Belhanda’ya tavır değişmemeli. Tribünleri bilmem. Tribündeki normal bir taraftar bu yuhalamayı yapmaz. Bu, onu yuhalayanların kusuru” açıklamasını yaptı.

 

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