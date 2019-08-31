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HaberlerFenerbahçeYassina Benzia resmen Olympiakos'ta
31.08.2019 - 12:05

Yassina Benzia resmen Olympiakos'ta

Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Yassina Benzia resmen Olympiakos'ta

Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen ve ligin 2. yarısını kadro dışı geçiren Yassine Benzia, Olympiakos'a transfer oldu. 

Olmypiakos kulübünden yapılan açıklamada Cezayirli oyuncunun kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. Yunan ekibi ayrıca bir diğer eski Fenerbahçeli Valbuena'yı da kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Benzia, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sarı lacivertli takım formasıyla sadece 1 asist yapabilen orta saha oyuncusu, ligin ikinci yarısında teknik ekibin kararıyla kadro dışı kalmış, sözleşmesinin bitimiyle de takımdan ayrılmıştı.

Yassina Benzia resmen Olympiakosta

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