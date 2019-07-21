Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Olimpiyat ve Paralimpik Kış Oyunları’na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından Milan-Cortina 2026’yı kutladı.

IPC Başkanı Andrew Parsons yaptığı açıklamada, “En sıcak tebriklerimi, 2026 Paralimpik Kış Oyunlarını sergileme hakkını kazanmadaki başarıları için Milan-Cortina 2026 Hazırlık Komitesi’ne göndermek istiyorum” dedi.

Bunun ardından da Milan-Cortina’nın seçilmesine yönelik son derece önemli ve dikkat çekici konulara değindi. Bu konuşmadan bizim dikkatimizi çeken satır başlarına değinecek olursak:

n İtalya, Torino 2006 Paralimpik Kış Oyunları’nın yanı sıra, çok sayıda Dünya Şampiyonası ve “Kış Para spor” etkinliklerine ev sahipliği yapmış ve bu konuda çok zengin bir geçmişe sahip.

n Adaylığın kabul olunmasındaki öne çıkan özelliklerinden biri, uzun vadeli miras kullanımına büyük önem verilerek mevcut ya da geçici mekanların kullanılmasıdır. Yani, yeni bir inşaat ve yapılanma sürecine ihtiyaç yoktur.

n Bu süreç boyunca, Milan-Cortina 2026 hazırlık komitesi, IPC ile yakın ilişki içinde bulunmuştur.

Sadece bu üç maddeye değinelim ve yakın geçmişe dönelim. 21.10.2018 tarihli ‘Erzurum 2026’ başlıklı yazımızdan yukarıdaki paragraflara daha o tarihte verdiğimiz cevaplar:

Erzurum neden olmaz?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Stockholm’de yaptığı bir inceleme sonucu şöyle demişti: “2018 Soçi, 2022 Pekin ve ondan sonra artık Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarını bu konuda gelişmekte olan ülkelere vermeyi düşünmüyoruz. Ne zaman tesisleriyle birlikte hazır olurlarsa, o zaman yeniden bakacağız.”

Ama biz buna rağmen adaylığımızı ilan ettik.

İşte bu kısım yukarıda bir ve ikinci maddede Milan-Cortina’nın 2026 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na seçilmesinin sebebi iken, Erzurum’un daha aday adaylığı sürecinde kabul edilmemesinin ana sebeplerinden biridir.

Gelelim üçüncü maddeye... Yine 21.10.2018 tarihli “Erzurum 2026” başlıklı yazımızdan bir paragraf ile cevap verelim:

Mart 2018’de Prof. Mustafa Ilıcalı’nın yaptığı hazırlıklardan sonra, “Erzurum 2026” olarak aday adayı olduğumuzu öğrendik. Yaptığımız görüşmede, kendisine ‘Paralimpik’ten hiç bahsedilmediğini, Paralimpik Oyunları olmadan Olimpiyat yapılamayacağını dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Biz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığı olarak, ülkemizde yapılacak bir adaylık başvurusunu, bir basın toplantısından öğreniyoruz. Uluslararası Paralimpik Komitesi ise Milan-Cortina 2026 Hazırlık Komitesi’nin kendileriyle omuz omuza hazırlanmasının ve çalışmasının, kazanmasına olan etkisinden bahsediyor.

Haydi biraz da bunun üzerine aday adaylığımızı Sayın Cumhurbaşkanımızı boşu boşuna ikna ederek açıklayanlar düşünsün.