Geçtiğimiz yıl 50 lise, 50 üniversite öğrencimizin burs fonuna kaynak yaratmak amacıyla ‘Fark Yarat, Geleceği Yaşat’ diyerek çıktığımız projenin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz.

Geçen sene destekçilerimizle beraber 100 öğrencimizin burs fonuna kaynak yaratmak için koştuk, yürüdük. Bir yıl boyunca engelli öğrencilerimizin eğitimini bu fonla sağladık.

Bu sene de 3 Kasım Pazar günü 41. Vodafone İstanbul Maratonu’nda 150 üniversite öğrencimizin eğitimi için projedeyiz.

Parkurda bizimle beraber hem burs fonuna kaynak, hem de farkındalık yaratmak için Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Down Sendromlu Milli Takım sporcuları bizlerle birlikte olacak.

Aynı zamanda desteklerini her zaman hissettiğimiz ve adımlarını çocuklarımız için atacak kurum ve koşucular yer alacak.

Başta Yönetim Kurulu üyelerimizin destek verdiği bu projeye, Yönetim Kurulu üyemiz Murat Aksu ve ASC Hukuk çalışanları, Run Urban koşucuları, Pozitif a Dijital Approach çalışanları, Orkestra İletişim, Develi Grubu, Yeliz Pilates ve sporcuları, engelli çocuklarımız ve diğer tüm gönüllülerimizle birlikte ‘Fark Yarat, Geleceği Yaşat’ demek için adımlarımızı atıyoruz.

Kampanyalar 21 Ekim’de başlıyor ve 18 Kasım’a kadar devam edecek. ‘Fark Yarat, Geleceği Yaşat’ diyerek siz tüm sporseverlerin desteğini bekliyoruz. Vereceğiniz destekle bir yıl boyunca 150 engelli ve başarılı öğrencimizin daha öğrenimine ve geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunacağınız gibi, projemizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ve geleneksel hale gelmesine vesile olacaksınız.