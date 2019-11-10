Almanya Bonn’da yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) Genel Kurulu’nda yaşadıklarımızın bir kısmını geçtiğimiz hafta bu sütunlarda aktarmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Yunanistan Paralimpik Komitesi’nin mülteciler için uyguladıkları programdan sunumlar gösterildi ve büyük beğeni aldı. Bununla ilgili yapılan toplantıya Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) davet edilmedi.

Bonn’da karşılaştığımız Yunanlı arkadaşlarımıza bunun doğru olduğunu söyledik. Onlar da işi geçiştirmeye kalktılar ama bizce; Türkiye’deki 3 milyon 600 bin Suriyeli mültecinin yanında, Yunanistan da bulunan 5-10 bin Suriyeli’nin pek de ilgi çekmeyeceğini düşündükleri için bizi davet etmediler. Bunlar bu tip organizasyonların klasik davranışlarıdır.

Daha sonraki iki günde önce Kore Milli Paralimpik Komitesi’nden dostlarımız 2018 Kış Paralimpik Oyunları’nın raporunu ve oyunlar sonrası gelişmelerini sundular. Daha sonra Japon heyeti 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nın tanıtımı ile birlikte son durum hakkında bilgi verdiler.

Ardından Çin ekibi de 2022 Pekin Kış Oyunları hakkında sunum yaptılar.

Son olarak da Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları gösterisi sunuldu ve Paris 2024 logosu ‘Marianne’ tanıtıldı.

Almanya’ya gitmeden önce Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuzun Genel Sekreteri Erhan Durukan, bir cüce sporcumuzun okçuluk branşında yarışmak istediğini (TMPK) Genel Sekreterimize bildirmiş idi. Bu konuda Genel Sekreterimiz İbrahim Gümüşdal’ın, Dünya Okçuluk Federasyonu CEO’su Tom Dielen ile yaptığı görüşmede, bu kişiyle ilgili konunun bilgisi dahilinde olduğunu ve bu konuyu önemsediklerini, yeni yılbaşında sınıflandırma ve kural ekleme konularında (cüceler için 30 mt. mesafe ve daha büyük hedef tahtası) çalışmalarının hızlandırılacağını, ancak bunun aylar sürebileceğini belirterek, “Bunu sporcunuza iletin lütfen sabırlı olsun, beklesin” dedi.

Bunun dışında bir-iki ülkenin Paralimpik Komiteleri’nin yetkilileri ile ikili ilişkiler konusunda bazı görüşmelerimiz oldu. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız.