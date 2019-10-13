24-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin Genel Kurulu, aynı zamanda komitenin merkezi olan Almanya Bonn’da yapılacak. Kısmet olursa Türkiye Milli Paralimpik Komitemizin Genel Sekreteri İbrahim Gümüşdal ile birlikte Genel Kurul’da olacağız.

183 ülkenin üye olduğu Uluslararası Paralimpik Komitesi’nde, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin bundan 8-10 sene evvelki gücü yok. Bunun da en büyük sorumlusu söz konusu o tarihlerde görev yapan Spor Bakanı’dır. Bu konuları defalarca yazdık. Yapacağımız görüşmelerde ülke olarak eski prestijimizi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak, tabi bu işler tek başına olmuyor!

Umarız bundan böyle Gençlik ve Spor Bakanlığımız da, artık biraz olsun engelli sporuna eğilir ve uluslararası arenada ülkemize destek olur.

Bu yılki Genel Kurul’da önemli konularımızdan biri de, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları’ndan sonra ülkemizin liderliğinde başlattığımız Uluslararası Paralimpik Gençlik Kampları olacak.

2009’da Marmaris’te, 2010’da Seul’de, 2011’de Amsterdam’da yapılan kamplarda 7-8 ülkenin genç sporcuları bir hafta süreyle birlikte olmuş, birbirleriyle kaynaşmış, çeşitli spor dallarını öğrenmişlerdi.

Gel gelelim, sözünü ettiğimiz bu üç yılda yapılan gençlik kamplarının sonrasında bir yandan 2012’de Türkiye’deki Spor Bakanı, “Böyle bir kampa gerek yok” derken, öte yandan da yine kıymeti kendinden menkul IPC’de görev yapan Hollandalı bir kadın “Biz de IPC olarak bunu yaparız” dedi. Maalesef ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Türkiye olarak bu sene yapacağımız temaslarda öncelikle Çin, Kore, Almanya, Avusturya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Hollanda ve Kenya yetkilileri ile görüşüp, kendilerinin, 31 Mayıs-7 Haziran 2020 arasında Antalya’da yapmayı düşündüğümüz Gençlik Kampı için fikirlerini alacağız.

Bu kamplara her ülkeden 13-17 yaş arası 12 sporcu ve 3 idareci katılacak. Kamplara katılacak sporcuların yüzde 70’i bedensel, yüzde 30’u görme engelli olacak. Eğer görüşmelerde olumlu sonuç alırsak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile önümüzdeki yıldan itibaren yine muhtelif ülkelerin genç sporcularını bir araya getirip, onların birbirleri ile kaynaşmalarını ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmelerini sağlamaya çalışacağız.