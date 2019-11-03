Geçtiğimiz haftalarda köşemizde belirttiğimiz gibi, 24-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde yapılan Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) Genel Kurulu’na Genel Sekreterimiz İbrahim Gümüşdal ile birlikte katıldık.

Uluslararası komiteye üye olan 186 ülkenin 119’unun temsilcileri oradaydı. Eski dönemlerin ibra edilmesinin ardından, bir sonraki gündemde bir takım değişiklik önerileri tartışıldı; bunların bazıları kabul edildi, bazıları edilmedi.

Ara tartışma konusu sınıflandırma ve buna bağlı sıkıntılar gündeme geldiğinde komitenin Brezilyalı başkanı Andrew Parsons, bu konu üzerinde çalıştıklarını ve önceliklerinin sınıflandırma olduğunun altını çizdi. Çünkü bu konuda yapılan yanlışlar ya da bazı ülkelerde -ki bunlar maalesef çoğunlukta- adam kayırmalar son zamanlarda oldukça artmıştı.

Konferansta, Uluslararası Olimpiyat Komitesi adına Başkan Yardımcısı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımız Prof.Dr. Uğur Erdener, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İlişkileri Müsteşarı Doktor Mark Spreich, Bonn Belediye Başkanı Ashok Sridharan birer konuşma yaptılar.

Daha sonra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Program Direktörü Marina Ponti’nin sunumunun ardından Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Birleşmiş Milletler ile ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Sözleşmesi’ imzalandı.

İlk akşam yaklaşık 350 kişinin katıldığı gala yemeğinde, bizim gibi birçok üyenin de pek hoşlanmadığı bir durum ortaya çıktı. Gündüz konuşma yapmış olanlar dahil olmak üzere, akşam yemeğinde toplam 2 defa 4’er kişi sahneye davet edilerek bir söyleşi yapıldı. Oysaki o akşam yemeğinin amacı, muhtelif ülkelerden gelen temsilcilerin birbirleriyle konuşmaları, sohbet etmeleriydi; bu sohbetler belki de ortaya yeni fikirlerin çıkmasına neden olacaktı.

Zaten 4 günlük süre içinde isteyen her yetkili ya da eski sporcu söz alıp istediğini söyleyebiliyordu. Bu bakımdan, organizasyonun bu bölümünü bizler de pek anlayışla karşılayamadık.

Bu arada Uluslararası Paralimpik Komitesi AGİTOS Vakfı’nın bildirimlerinden, Ottobock firmasının protez kullanımı konusunda 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da uygulamalar yapacağını öğrendik.

Biraz şaşırmadık değil. Ama bu, tipik Ottobock davranışıdır! Yıllardır biliriz! Bu konuda önümüzdeki hafta daha geniş bilgi vereceğiz.