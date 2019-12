Laf üretmekten başka bir işe yaramayan bazı engelli spor federasyonlarının yetkilileri, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na verdiğimiz desteği anlayamadılar. Bu durum, onların kendi kıskançlık, hasetlik, iş bilmezlik yönü ve anlama kapasitelerinden kaynaklanıyor.Laf üretmekten başka bir işe yaramayan bazı engelli spor federasyonlarının yetkilileri, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’na verdiğimiz desteği anlayamadılar. Bu durum, onların kendi kıskançlık, hasetlik, iş bilmezlik yönü ve anlama kapasitelerinden kaynaklanıyor.Portekiz’in Guimaraes kentinde 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılan Down Sendromlular Judo ve Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılan milli sporcularımız, judoda 2 altın 1 gümüş madalya kazanırken, basketbolda dünya 3.’sü oldular.Özel sporcularımızın ilk defa katıldığı Judo Dünya Şampiyonası’nda 9 ülkeden 147 sporcu mücadele etti. Şampiyonada ülkemizi temsil eden T23 kategorisinde 81 kiloda Talha Ahmet Erdem ile T21 kategorisinde 81 kiloda Doğukan Çoşar altın madalya kazanırlarken, T21 kategorisinde 66 kiloda Mehmet Can Topal ise gümüş madalya elde etti.Down Sendromlular Basketbol Milli Takımımız ise yine Portekiz’in Guimaraes kentinde gerçekleştirilen şampiyonada İtalya ve Portekiz’in ardından Dünya 3.’sü olarak ülkemizin özel sporcular tarihinde bir ilki gerçekleştirdiler.Antrenör Ufuk Bulut’un önderliğinde Birkan Dirici, Eren Yılmaz, Hasan Gökhan Kotan, Hami Haldız ve Mert Uruk’tan oluşan takımımızı ve teknik heyeti yürekten kutluyoruz.Daha önce de yazdığımız gibi, ‘Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları’ olarak kabul edilen ‘Trisome Games 2020’, 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek. Ve bu Down Sendromlular Olimpiyatı’na 60 ülkeden 1000 Down sendromlu sporcu, 500 antrenör ve idareci olmak üzere yaklaşık 2000 kişinin katılması bekleniyor.Bu olimpiyatlar ilk defa 2016 senesinde İtalya’nın Floransa şehrinde yapılmıştı. Şimdi ise ikincisi Antalya’da düzenleniyor ve bundan sonra herhalde daha düzenli bir şekilde diğer ülkelerde de organize edilecek.Emeği geçen herkese bir kez daha buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz.