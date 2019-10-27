2024’te Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Paris’te düzenlenecek. Bir süre önce Fransızlar bu etkinliğin amblemlerini yayınladılar. Sarı bir zemin üzerine beyaz bir olimpiyat meşalesi, altında Paris 2024, altında olimpiyatların 5 halkası. Hemen yanında aynı şekilde meşale, altında Paris 2024 ve onun altında da Paralimpik Oyunları’nın logosu. Böyle bir sunum dünyada ilk defa yapılıyor. Bunun için Fransız Olimpiyat ve Paralimpik Komiteleri’ne ne kadar teşekkür edilse azdır. Böylece, özellikle ülkemizde anlamayanlar için bir kanıt daha ortaya çıkmıştır.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları birbirinden ayrılamaz. “Paralimpik Oyunları’nı yapmıyorum” derseniz, olimpiyat da yapamazsınız. Bunu yüzlerce defa yazdık, söyledik. Rahmetli nenemin deyimi ile ‘Anlatmaktan dilimde tüy bitti’ ama anlamak istemeyenler o kadar fazla ki!.. Yeri geldiğinde Gençlik ve Spor Bakanı’ndan aşağıya doğru müsteşarlar, genel müdürler, genel sekreterler hala sadece olimpiyattan bahsediyorlar. Öyle bir şey yok bu dünyada artık!

Bir taraftan da zaten şimdi 2028’de yapılacak yaz oyunları da belli oldu. Ülkemiz olsa olsa 2032’ye aday olur. Yani bundan 13-14 sene sonraya. Zaten bugünkü yönetimin (ben de dahil) bir çoğu bu görevlerde olmayacak. Ama ülkemizin bu konudaki uluslararası itibarına da gölge düşürmemek gerekir.

Unutulmuştur, hatırlatalım; 2020 adaylığımızda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne tanıtıma giden heyet, Paralimpik Komitesi’nden kimseyi yanına almadığı için Paralimpik Oyunları’nı tanıtmayı unuttu. Sonra Genel Müdür Mehmet Baykan’ın ricası üzerine, Bonn’a gidip Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin Başkan ve Genel Sekreteri’ne sunum yaptık. O zaman Bonn’da şaşırmışlardı, “Neden buraya geldiniz, neden bu sunumu zamanında Buenos Aires’te yapmadınız?” diye.

Umarız böyle şeyler bir daha ülkemizde tekrarlanmaz!