Rusya’ya 4 yıl men cezası

2014 yılından beri devam eden araştırmalarda Rusya’nın sporcularının defalarca doping yaptığı ve doping ilaçlarının açıklanması konusunda da WADA ile işbirliği yapmadığı biliniyor. 2014 yılından beri devam eden araştırmalarda Rusya’nın sporcularının defalarca doping yaptığı ve doping ilaçlarının açıklanması konusunda da WADA ile işbirliği yapmadığı biliniyor. Bunun üzerine alınan bir kararla, önümüzdeki 4 yıl Rus sporcular uluslararası şampiyonalarda yarışamayacak. Bunun yanı sıra; Rusya 4 yıl boyunca hiçbir şampiyonaya ev sahipliği yapamayacağı gibi, aday olma ve teklif verme işlemlerini de gerçekleştiremeyecek.Yine aynı süre içinde ülke bayrağı hiçbir önemli etkinlikte, spor tesislerinde olamayacak ve 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapmak için de başvuramayacak. Rus sporcular ve personeli bu doping olaylarına hiçbir şekilde katılmadıklarını kanıtladıkları takdirde, 4 yıl içinde gerçekleştirilecek önemli şampiyonalara sadece ferdi olarak katılabilecekler. Kararın ağır olmasının en önemli sebebi, Rusya’nın işbirliği yapmaması ve sporcularının da sağlığını tehlikeye sokacak doping uygulamalarına devam etmesiydi.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na Rus sporcuların katılıp katılamayacağı henüz belli değil. Eğer katılmazlarsa, onların elde ettikleri kotalar diğer ülkeler arasında dağıtılacak. Bunun kararı da önümüzdeki haftalarda gerekli kurumlar tarafından verilecek.Daha önce de bazı sporcularımız ferdi olarak doping cezaları almıştı. Özellikle engelliler spor federasyonları ve sporcuları, doping konusuna çok dikkat etmek zorundalar. Madalya kazanacağız diye ne kendilerini, ne bağlı oldukları federasyonu, ne de ülkemizi zor durumda bırakmayacaklarını düşünüyoruz.