2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve Paralimpik Oyunlara katılma kotaları her geçen gün netleşiyor. Gerek Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden (TMKP), gerekse engelli spor federasyonları yetkililerinden toparladığımız bilgilere göre, Tokyo 2020 katılımı Rio 2016’yı tam yakalayamayacak gibi görünüyor. Beklentinin 70 ve biraz üstü sporcu olduğunu gösteriyor. Umarız ki, son aşamada dağıtılacak kotalardan engelli sporcularımız birkaç kota daha alır ve bu sayıyı geçeriz.

Tokyo 2020 hazırlıkları tabii ki sadece sporcu sayısı ile ilgili değil. Bilakis oyunlar öncesi, esnası ve sonrasında idari olarak olağanüstü hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi de kafilenin oyunların başından sonuna kadar tüm sorumluluğunu üstlenen, bizim ‘Kafile Başkanı’, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nin (IPC) ise ‘Chef de Mission’ olarak tanımladığı yetkililerdir.

Bu arada yeri gelmişken hemen belirtelim; Spor Genel Müdürlüğümüzün yeni yapılanmasıyla birlikte son yıllarda Paralimpik Komitesi ile ortak çalışma istekleri son zamanlarda giderek artmaktadır. Başta SGM Genel Müdürü Mehmet Baykan olmak üzere Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile Gizem Girişmen ve diğer birimlerin yetkilileri Tokyo 2020 hazırlıklarına hız vermiş durumdalar.

Bu bağlamda ‘Chef de Mission’ seminerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk ile birlikte Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nden (TMPK) de uluslararası yüzme başhakemi, komitenin spor alt kurul üyesi Niyazi Alper Dirim Tokyo’daki seminerlere katılmışlardır.

Mehmet Ata Öztürk’ü Rio 2016 Paralimpik Oyunları esnasında yakından tanıma fırsatımız oldu. O zamanki görevi Spor Toto Teşkilatı Müdür Yardımcılığı olan Ata Öztürk, Rio’daki yöneticilik görevi esnasında deyim yerindeyse bir saniye soluk almadan engelli sporcularımızın yarış takviminden tutun da, yarış mekanlarına gidiş-gelişlerine, antrenman saatlerine varana kadar ilgilendi ve herkesin büyük takdirini kazandı. Mehmet Ata Öztürk’ün engelli sporcularımıza olan sevgisi, ilgisi ve de elde ettiği bu tecrübeyle Tokyo’da bu sefer Chef de Mission olarak görevlendirilmesini bekliyoruz.

Bilindiği gibi Milli Paralimpik Komitelerine kafile sayısı 50 kişinin üzerine çıktığında yardımcı Chef de Mission kontenjanı tanınmaktadır. Bu görev de TMPK spor alt kurul üyesi, uluslararası yüzme hakemi Niyazi Alper Dirim’e verilecektir. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ndeki çalışmalarından tanıdığımız Niyazi Alper Dirim’in bu görevini de büyük bir özveri ve sevgiyle yapacağından kuşkumuz yok.