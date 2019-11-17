ING’den başlayalım:

ING’den başlayalım:Beş ay önce bu sütunlarda, 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılacak 8 kadın milli sporcumuzu ‘BASTIRIN KIZLAR’ sloganı ile tanıtarak destekleyen ING’yi -eski adı ile ING Bank- eleştirmiş ve bunu sizlerle paylaşmıştık.Gazetelere verilen tam sayfa ilanlar ile ING bu arada reklamını da yaptı. O zaman, “Olimpiyat Oyunları’nın tek başına yapılmadığını bilmiyor musunuz, bu konuda hiç araştırma yaptınız mı?” diye sormuştuk. Madem, “Cinsiyet eşitliği” diyorsunuz, kadının izleyici değil, sahadaki oyuncu olmasının altını çiziyorsunuz, biz de bunlara karşı diyoruz ki, “ING, kadın sporcular arasında engelli kadın sporcuların aleyhine bir ayrımcılığa imza atıyor.”Araya bir-iki tanıdığımızı koyup bir şeyler söylemeye çalıştılar ama nasıl olsa bu ülkede insanlarımızın çoğu ‘balık hafızalıdır’ diye konuyu kendilerine göre kapattılar. Ama bizce bu konu hâlâ kapalı değil. Bu ayrımcılığın nedenini kamuoyu ile paylaşmak zorundalar.



Erzurum 2026:

2026 Olimpiyat ve Paralimpik Kış Oyunları’na Erzurum’un aday adaylığının dahi kabul edilmediği spor çevrelerince de biliniyor. Bu konuda uyarı yazıları yazdık ama derdimizi anlatamadık. Erzurum Milletvekili Prof. Mustafa Ilıcalı kendi başına ülkemizi zor durumda bıraktı. Ve bu yazılarımızdan sonra da bize twitter üzerinden cevap verdi: “Türkiye’ye karşı siyasi oyunlar oynanıyor. Erzurum’un 2026 Kış Oyunları’na kabul görülmemesi de bunun bir örneğidir’ diye. Ve bize hitaben, “Hadi gelin birlikte 2030 için hazırlanalım” diye de bir mesaj paylaştı. Onu da anlamadık!Biz kimiz ki? Ayrıca siz hangi sıfatla 2030 Olimpiyat ve Paralimpik Kış Oyunları’na hazırlanacaksınız? Bunun ülkemizdeki başvuru yetkisi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ndedir (TMOK). Bu konuda son sözü de olimpiyatların yapılması dahil, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) söyler. Paralimpik Oyunları olmadan da olimpiyat oyunları olmaz.