15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü kamuoyuna bir duyuru yayınladı. Duyuru şöyle: “Kulübümüz, B1 Sesi Görenler Deplasmanlı Futbol 1.Ligi’nin 12. haftasında, 02.11.2019 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile oynanan müsabakada 2-1 galip gelerek, her ne kadar bitime 2 hafta kalsa da ligde devam edeceğini tescillenmiştir. Ligin son haftası ev sahipliğimizde oynanan maçta Federasyon Başkanı ve Başkan vekilinin dağıttığı kupalarla lig sona ermiştir.15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler Spor Kulübü kamuoyuna bir duyuru yayınladı. Duyuru şöyle: “Kulübümüz, B1 Sesi Görenler Deplasmanlı Futbol 1.Ligi’nin 12. haftasında, 02.11.2019 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile oynanan müsabakada 2-1 galip gelerek, her ne kadar bitime 2 hafta kalsa da ligde devam edeceğini tescillenmiştir. Ligin son haftası ev sahipliğimizde oynanan maçta Federasyon Başkanı ve Başkan vekilinin dağıttığı kupalarla lig sona ermiştir.2 hafta öncesinde oynadığımız müsabakada gerçekleşen son saniye golümüzün geçerliliği tartışmaları ve yazışmaları, itiraz maskesine büründürülerek kulübümüzün bilgisi dışında önce hakem hatasından yola çıkılıp maçın oynanmasından bir buçuk ay sonrasında Federasyon Başkanlığı tarafından kural hatası senaryosu üretilmiş, Yönetim Kurulu tarafından da cüretkarca hakem hatası dahi olmayan maçın kural hatasına dayandırılarak yeniden oynatılması kararı gafletine düşülerek bu doğrultuda karar verilmiştir.Tahkim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunarak karara karşı dik duruşumuzu ve direncimizi kırmadan sessiz bekleyişimizi sürdürmüş ve nihayetinde haklılığımız Tahkim Kurulunca da kabul edilerek zaferimizi ilan etmiş bulunmaktayız. Böylece kulübümüzü itibarsızlaştırma çabası yerle bir olmuş, haklı mücadelemizde daha yürekli ve daha güçlü olmamızı sağlamıştır.”Burada söz konusu olan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanının, Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan’ın kız kardeşi olduğunu söylemeye gerek yok. Yani yine aile şirketi oyunları!Bakalım tüm şikayetlere ve yaşanan olaylara rağmen bu federasyonda daha önceki hâlâ incelenen yolsuzluklar ne zaman sona erecek?