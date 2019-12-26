Yayıncı kuruluştan müjde! O maçların hepsi şifresiz...

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, yeni yıl coşkusunu üyeleri ile paylaşıyor. Gişe rekorları kıran sinema filmlerinden merakla izlenen dizilere, Euroleague heyecanından nefes kesen futbol karşılaşmalarına kadar Digiturk’ün zengin içerik dünyası, 27 Aralık Cuma gününden itibaren 1 Ocak Çarşamba günü gece 24.00’e kadar bütün üyelere açık olacak. Tüm üyeler beIN CONNECT üzerinden de Digiturk’ün film, dizi ve spor kanallarına erişebilecek.

Süper lig maçları ve EuroLeague heyecanı, yeni yıl haftası boyunca Digiturk ekranlarında olacak. Tüm Digiturk üyelerinin yılbaşı hediyesi kapsamında izleyebileceği karşılaşmalardan öne çıkanlar ise şöyle:

Beşiktaş – Gençlerbirliği (27 Aralık): 20.30 beIN Sports 1

Ankaragücü - Denizlispor (28 Aralık): 15:00 beIN Sports 1

Başakşehir - Kasımpaşa (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 2

Trabzonspor-Kayserispor (28 Aralık): 17.30 beIN Sports 1

Galatasaray – Antalyaspor (28 Aralık): 20.00 beIN Sports 1

Sivasspor - Göztepe (29 Aralık): 14:00 beIN Sports 1

Alanyaspor-Konyaspor (29 Aralık): 16:30 beIN Sports 2

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (29 Aralık): 16:30 beIN Sports 1

Rizespor – Fenerbahçe (29 Aralık): 19.00 beIN Sports 1

Fenerbahçe Beko- Valencia Basket (27 Aralık): 20.45 beIN Sports 3