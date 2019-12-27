Yazık oldu!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, ligin ilk yarısının son haftası öncesi gözünü zirve yarışına dikti. Ligin ikinci devresinde daha iddialı olmak isteyen ve Çaykur Rizespor maçını çok önemseyen Fenerbahçe’de halen daha bazı kayıpların üzüntüsü yaşanıyor.

İlk yarı boyunca özellikle şu anda küme düşme hattının tam ortasında bulunan bazı takımlar önünde yaşanan kayıpları herkesi etkiliyor. Antalyaspor ve Kayserispor’a karşı alınan 1-0’lık yenilgiler, bu duruma örnek oldu.

Şu anda 16. sırada olan Antalyaspor, 7. haftada Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 1-0 devirdikten sonra 8 haftadır kazanamıyor ve teknik direktör Bülent Korkmaz’la yollar ayrıldı. Benzer şekilde 9. haftada sarı-lacivertlileri sahasında 1-0 yenen Kayserispor da daha sonraki 6 maçta 1 kez kazanabildi ve ligde 18. sırada kaldı.



6 puan gitti

Son olarak Kayserispor’da da Fenerbahçe’yi teknik adamlardan Bülent Uygun’la dün itibariyle vedalaşıldı. Bu iki maçta yitirilen 6 puanın liderliği bile etkilediği düşüncesi öne çıkıyor. Bununla beraber, 3. haftada iç sahada Trabzonspor’la oynanan ve 1-1 sona eren maçta herkesin hayıflanarak hatırladığı bir maç oldu.

Şu anda 28 puanla 4. olan sarı-lacivertliler, bu 3 maçtaki kayıplar yaşanmasaydı 32 puanla liderliğe yükselebilirdi. Başkan Ali Koç’un da 15. haftadaki Sivasspor maçı sonrası dile getirdiği ‘7-8 puanlık kayıp’ konusu aslında burada göze çarpıyor.