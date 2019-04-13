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13.04.2019 - 20:31 | | AA

Yedek Barcelona berabere kaldı

La Liga'da lider Barcelona, son sırada bulunan Huesca ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Yedek Barcelona berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında lider Barcelona, son sırada bulunan Huesca ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Barcelona'da kart cezalısı Gerard Pique, Luis Suarez, hafif sakatlıkları olan Lionel Messi, Sergio Busquets ve Sergi Roberto ile hastalığı nedeniye yüksek ateşi bulunan Ivan Rakitiç maç kadrosunda yer almadı.

Huesca'ya karşı yedek futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile oynayan Barcelona, Arturo Vidal ve Ousmane Dembele ile önemli pozisyonlar yakalasa da gol bulamadı.

Barcelona bu sezon La Liga'da oynadığı maçlarda ikinci kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Katalan ekibi, 23. haftada deplasmanda Athletic Bilbao ile de 0-0 berabere kalmıştı.

La Liga'nın bitimine 6 hafta kala Barcelona 74 puanla liderliğini korurken, en yakın rakibi olan ve bu akşam Celta Vigo ile karşılaşacak Atletico Madrid'in 62 puanı bulunuyor.

Lig sonuncusu Huesca'nın ise 25 puanı var.

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