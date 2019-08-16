Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, geÃ§en sezon ortaya koyduklarÄ± performansla takÄ±mdan beklentilerin yÃ¼kseldiÄŸini ifade ederek, "Ä°nÅŸallah bu sezon da geÃ§miÅŸ sezon gibi iyi geÃ§er." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, SÃ¼per Lig'de yeni sezonun ilk maÃ§Ä±nda, 18 AÄŸustos'ta GÃ¶ztepe ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Sezon Ã¶ncesi iyi hazÄ±rlÄ±k sÃ¼reci geÃ§irdiklerini belirten Korkmaz, takÄ±mÄ±n durumundan memnun olduÄŸunu ifade etti.

Korkmaz, geÃ§en sezon ligi iyi bir yerde bitirdiklerini anÄ±msatarak ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Bu, kimsenin beklemediÄŸi bir durumdu. Bu sezonla ilgili herkesin beklentileri fazla. Bu sezon da kolay geÃ§ecek bir sezon deÄŸil. Hedefimiz maÃ§ kazanmak. Ä°nÅŸallah bu sezon da geÃ§miÅŸ sezon gibi iyi geÃ§er. AmacÄ±mÄ±z, dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, planlamamÄ±z bu. Ä°lk maÃ§ta deplasmanda GÃ¶ztepe ile oynayacaÄŸÄ±z. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n fiziksel, taktiksel anlamda iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz."

Antalyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Korkmaz, takÄ±mda sakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Amilton ile Bolu kampÄ±nda sakatlanÄ±p takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan AatÄ±f Chahechouhe, DoÄŸukan Sinik, TarÄ±k Ã‡amdal'Ä±n GÃ¶ztepe maÃ§Ä± kadrosunda yer almayabileceÄŸini aktardÄ±.

Korkmaz, iki yÄ±l sonra Antalyaspor ilk 11'inde altyapÄ±dan yetiÅŸen 5-6 oyuncunun yer alabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek doÄŸru transferin Ã¶nemine deÄŸindi.

TakÄ±mda Ã¼Ã§ mevkiye oyuncu takviyesinin gerekliÄŸinden bahseden Korkmaz, "Transfer yapmak iÃ§in transfer yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±m. KulÃ¼bÃ¼n bir bÃ¼tÃ§esi var. Bu bÃ¼tÃ§eyi aÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ä°ki sene sonra altyapÄ±dan yetiÅŸen 5-6 oyuncu oynatÄ±rsam, o zaman dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z hedeflere ulaÅŸmak daha kolay olacaktÄ±r." dedi.

Uzun vadeli planlamada Avrupa kupasÄ±nda yer almak, kupa kaldÄ±rmak, Ã¼st sÄ±ralarda oynama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi iÃ§in Ã§abaladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Korkmaz, ancak bunun Ã§ok kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BÃ¼lent Korkmaz, Zeki YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Yekta KurtuluÅŸ'un kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve kendilerinden kulÃ¼p bulmalarÄ±nÄ±n istenmesinin takÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan zor bir karar olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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