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28.12.2019 - 08:00 |

Yeni 10 numara Emre Akbaba

Galatasaray, Belhanda gitse de kalsa da, forvet arkasında, sakatlıktan kurtulan futbolcusunu oynatacak

Yeni 10 numara Emre Akbaba

NEVZAT DİNDAR

Ligin ilk yarısında lisansı vize yapılmayan ve 28 kişilik kadronun dışında kalan Emre, öngörülen sürenin neredeyse yarısında takıma dönüyor. Terim’in “10 numarası”nın Emre olduğu, yeni bir transfere ihtiyaç duyulmadığı ifade edildi.

Galatasaray’da yeni 10 numara Emre Akbaba olacak. Ağır sakatlığının ardından takımla beraber antrenmanlara başlayan futbolcu, teknik direktör Fatih Terim’in forvet arkasındaki en büyük kozu olacak.

Sakatlığından dolayı lisansı vize yaptırılmayan ve 28 kişilik kadronun dışında kalan Emre Akbaba’nın performansı yüzleri güldürüyor.
Emre’nin fiziksel olarak iyi duruma gelmesi, ekstra antrenmanlar yapması ve güçlenmesi, planların değişmesine neden oldu.
Daha önce 10 numara transferi planlayan sarı-kırmızılılarda bu role Emre Akbaba’nın soyundurulacağı öğrenildi.
Belhanda’nın satılması durumunda dahi 10 numara transferinin öncelik olmadığı teknik direktör Fatih Terim’in Emre Akbaba’da ısrar edeceği bildirildi. Belhanda’nın kalması durumunda da yine Emre Akbaba’nın 10 numara pozisyonunda oynatılacağı belirtildi.

Milli forma isteği
1 yıldan önce sahalara dönmesinin zor olacağı söylenen Emre Akbaba da neredeyse bunun yarısı bir zamanda tekrar formasına kavuşacak. 27 yaşındaki futbolcu, tekrar Galatasaray forması giymek ve özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takımı’nda yer almanın hayallerini kuruyor.

Yeni 10 numara Emre Akbaba

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