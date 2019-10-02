Yeni başkanın yükü ağır!

Olağanüstü seçimli genel kurul atmosferine giren Beşiktaş Kulübü’nde yeni başkan ve yönetim kurulunu çok ağır bir maddi sorumluluk bekliyor. Uzun süredir mali problemlerle mücadele eden siyah-beyazlıların, Mayıs 2020’ye kadar tam 700 milyon lira tutarında ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

Potansiyel başkan adayları 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek kongre öncesi çalışmalarına devam ederken, Beşiktaş’ın önümüzdeki 9 aylık süreçte futbol takımına ve personele yaklaşık 110 milyon euroluk ödeme yapması gerekiyor.

Vergiler dahil

Siyah-beyazlı kulübün 30 Eylül tarihine kadar 150 milyon lira ödeme yapması gerekiyordu. Ancak olağanüstü genel kurul kararı nedeniyle UEFA ile uzlaşma sağlandı ve ödemeler konusunda ek süre alındı. Vergiler dahil futbolculara 100 milyon, personele 50 milyon lira borcu bulunan kulübün bu parayı Kasım ayına kadar ödemesi gerekiyor.

UEFA denetimi altında olan Beşiktaş’ın 150 milyon liralık ilk ödemenin ardından, 31 Aralık’a kadar 200 milyon liralık bir kaynak daha bulunması lazım. Yılbaşına kadar 350 milyon lira tutarında ödemesi bulunan siyah-beyazlıları 2020 yılında da ağır bir fatura bekliyor. Beşiktaş, Mayıs ayına kadar futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere çalışanlarına toplam 350 milyon lira daha ödeme yapmak zorunda.

Kriterlere uymalı

Özetle Beşiktaş’ın Kasım 2019-Mayıs 2020 döneminde yani 9 aylık süreçte toplam 700 milyon lira ödemesi bulunuyor. Göreve yeni seçilecek yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni lisans talimatına uymak ve UEFA ile sorun yaşamamak için sportif başarının yanı sıra ek gelir kapılarına ihtiyacı olacak.