Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTürkiye KupasıYeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)
24.09.2019 - 12:45 |

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)

Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2.Lig Beyaz Grup ekibi Çorumspor'a konuk oluyor.

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)

Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'a konuk oluyor.

Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 13:00'te başlayan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor.

YENİ ÇORUMSPOR - KASIMPAŞA: 0-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

Gol: Özgür Çek '60

İLK 11'LER:

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Batuhan Demirel, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Muhammed Çoban, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, Emirhan Aydın, Azad Toptik, Mustafa Pektemek

 

Fikret Orman başkanlık görevini bırakıyor! 'Sürecimi tamamlıyorum'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Messi ödüle doymuyor

Messi ödüle doymuyor

Shane Larkin, Türk Milli Takımı'ndan teklif bekliyor

Shane Larkin, Türk Milli Takımı'ndan teklif bekliyor

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)

Metin Tekin: Kan değişikliğine ihtiyaç vardı

Metin Tekin: Kan değişikliğine ihtiyaç vardı

Sıradaki Haber