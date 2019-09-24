24.09.2019 - 12:45 |
Yeni Çorumspor - Kasımpaşa (CANLI)
Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2.Lig Beyaz Grup ekibi Çorumspor'a konuk oluyor.
Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'a konuk oluyor.
Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 13:00'te başlayan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetiyor.
YENİ ÇORUMSPOR - KASIMPAŞA: 0-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
Gol: Özgür Çek '60
İLK 11'LER:
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Batuhan Demirel, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Muhammed Çoban, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, Emirhan Aydın, Azad Toptik, Mustafa Pektemek