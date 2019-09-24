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HaberlerTürkiye KupasıYeni Çorumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!
24.09.2019 - 12:45 |

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2.Lig Beyaz Grup ekibi Çorumspor'a konuk oluyor.

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başlıyor. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'a konuk oluyor.

Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 13:00'te oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER:

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Batuhan Demirel, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Muhammed Çoban, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, Emirhan Aydın, Azad Toptik, Mustafa Pektemek

 

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