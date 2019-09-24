24.09.2019 - 12:45 |
Yeni Çorumspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!
Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, TFF 2.Lig Beyaz Grup ekibi Çorumspor'a konuk oluyor.
Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başlıyor. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'a konuk oluyor.
Dr.Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda saat 13:00'te oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
İLK 11'LER:
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Batuhan Demirel, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala, Kıvanç Kaya, Muhammed Çoban, Murathan Buruş, Rıdvan Özdemir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, Emirhan Aydın, Azad Toptik, Mustafa Pektemek