Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge karşılaşmasının ardından lige dönen Galatasaray’da ilginç bir tercih yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen Sofiane Feghouli’yi karşılaşmanın kadrosuna almadı.



Sarı-kırmızılıların internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaraylı futbolcular, gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.



Babalık izni

Öğleden sonra Malatya’ya giden Galatasaray’ın kadrosunda baba olduğu için izin verilen Selçuk İnan ve ameliyat olan Younes Belhanda da yer almadı. 21 kişilik kadroya ancak 12 yabancı alabilen teknik direktör Fatih Terim, dışarıda kalacak yabancı konusundaki tercihini Feghouli’den yana kullandı. Son dönemde kötü futbolu nedeniyle eleştirilen Cezayirli futbolcu, İstanbul’da bırakıldı.

Yeni Malatya duvarı!

Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, ligde sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda rakibine mağlup olmadı. Sarı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda rakibini 2-1 ve 2-0’lık skorlarla geçti.

Yeni Malatyaspor, sahasında Cim-Bom’a sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda yenildi. Deplasmanda sarı-kırmızılılar ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatya, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.